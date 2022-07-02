İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor
Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 22 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 22 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Beğendik beldesi şelale mevkiinde Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor. 22'nci gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.

Selami Deniz
 

İLGİLİ HABER
Akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 15inci gününde sürüyor Akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 15'inci gününde sürüyor
İLGİLİ HABER
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 10uncu gününde Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 10’uncu gününde
İLGİLİ HABER
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde
İLGİLİ HABER
Siirtte çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
İLGİLİ HABER
Arkadaşını kurtarmak isterken çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor Arkadaşını kurtarmak isterken çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.