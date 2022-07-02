Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 22 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Beğendik beldesi şelale mevkiinde Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor. 22'nci gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.

Selami Deniz



İLGİLİ HABER Akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 15'inci gününde sürüyor

İLGİLİ HABER Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 10’uncu gününde

İLGİLİ HABER Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde

İLGİLİ HABER Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde