Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Maçtan Dakikalar

14. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Muriç'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top Aytemiz Alanyaspor savunmasından geri döndü.

28. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Cisse'nin yerden pası ile ceza sahası içerisine sol çaprazda topla buluşan Fabrice N'Sakala'nın şutu, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

42. dakikada sağ kanattan topla buluşan Cenk Ahmet, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 1-0

48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koray Altınay, Tzavellas ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun tekrarı için VAR'a giderek pozisyonda penaltı kararı verdi.

52. dakikada Saadane'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

55. dakikada Petrucci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşu kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Villafanez, son çizgiden ceza sahası içerisine girdikten sonra Jakub Brabec'in arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi.

78. dakikada Fernandes'in kullandığı penaltı atışında kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah (Robin Yalçın dk. 85 ?), Petrucci, Boldrin (Süleyman dk. 79), Brabec, Saadane, Samudio, Koray (Fink dk. 55), Umar, Mehmet, Vedat

Yedekler: Samir, Talbi, Jach, Gladkyy, Ali, Emir Han, Eren

Teknik Direktör: Okan Buruk

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Merih, Ceyhun, Efecan, Cisse, Lucas (Maniatis dk 81 ?), Fabrice N'Sakala, Georgios, Junior Fernandes (Hasan dk. 86 ?), Taha, Cenk (Wellinton dk. 89 ?)

Yedekler: Ufuk, İsmail, Da Silva, Kaan, Barış

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Vedat Muriç (dk. 56) (Çaykur Rizespor), Junior Fernandes (dk. 42)(Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Fink, Saadane, Brabec (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Tzavellas, N'Skala (Aytemiz Alanyaspor)

Hasan Fehmi Demir -Kubilay Ateş



