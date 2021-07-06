Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde geçtiğimiz sezon İsveç 1. Lig takımlarından BK Hacken'dan renklerine bağladığı Alexander Toft Soderlund ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, “Profesyonel oyuncumuz Alexander Toft Soderlund ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Alexander Soderlund'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.



Hasan Fehmi Demir

