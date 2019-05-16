Çaykur Rizespor Başkanı'na 11 gün hak mahrumiyeti!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüplerin cezalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti verilirken, Rizespor kulübüne de ceza yağdı. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor'un 11.05.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor teknik sorumlusu Okan Buruk'un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor antrenörü Yılmaz Bal'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor antrenörü Yılmaz Bal'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor sporcusu Braian Jose Samudiosegovia'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 11.05.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray idarecisi Abdurrahim Albayrak'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 12.05.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

BB Erzurumspor Kulübü'nün, 12.05.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BB Erzurumspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A, B, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BB Erzurumspor Kulübü'nün, medya sorumlusunun yayın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 11.05.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST I, SPOR TOTO C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 13.05.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116, SPOR TOTO KUZEY ALT 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST 408, 409, DOĞU ÜST 415, 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Konyaspor Kulübü'nün, 12.05.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT A, B, C, D, E, GÜNEY ALT E, F, GÜNEY ÜST E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MEPAŞKART BATI TRİBÜN ALT D nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor'un 12.05.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ÜST A, B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Bursaspor Kulübü'nün, 10.05.2019 tarihinde Antalya Stadyumunda oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BB Erzurumspor Kulübü sporcusu BURAK BÖYÜKSÜNNETCİ'nin, 12.05.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kayserispor sporcusu RECEP TAYYİP GÖKTEKE'nin, 12.05.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(OK-SK-S)