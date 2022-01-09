Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maç Anlatımı

Çaykur Rizespor 2-2 Beşiktaş

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

6' Umar'ın baskısı sonucunda Rosier ve Vida arasında yaşanan anlaşmazlıkta Vida riske girmeden topu kornere attı.

9' Necip'in sağ kanattan ortasında kale önünde Emirhan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Korner

10' Güven'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top, kaleci Gökhan'da kaldı.

17' Gökhan Gönül, Umut'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Gökhan Gönül

24' Hakem yaptığı VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını işaret etti.

25' GOL! Batshuayi, Beşiktaş'ı Rizespor karşısında 1-0 öne geçirdi.Gol - Michy Batshuayi

32' Batshuayi ceza yayını gerisinden şansını denedi. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

33' Pohjanpalo ceza yayının üzerinden vuruşunu yaptı. Ersin, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

36' Emirhan ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

44' Beşiktaş kalesine gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Boldrin ceza sahasında topla buluştu. Ofsayt bayrağı Boldrin için havada.

45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

47' Boldrin'in sol kanattan içeri ortasında ceza sahasında Boyd'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

53' Selim'in hatalı pasında topu alan Emirhan pasını Batshuayi'ye aktardı. Batshuayi'nin ceza sahasının sağında yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

54' Emirhan ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

55' Vida, Boldrin'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Domagoj Vida

56' GOL! Pohjanpalo, Rizespor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Boldrin'in içeri ortasında arka direkte Pohjanpalo'nun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.Gol - Joel Pohjanpalo

59' Boldrin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, Ersin'in kucağında kaldı.

60' GOL! Emirhan, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.Gol - Emirhan İlkhan

67' Güven kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Güven'in sert şutunda top, kaleci Gökhan'da kaldı.

68' GOL! Pohjanpalo, Rizespor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Boldrin'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top Ersin'den döndü. Dönen topa Pohjanpalo yerdeyken ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Joel Pohjanpalo

76' Batshuayi'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

78' Dabo'ya faul yapan Montero sarı kart gördü.Sarı Kart - Francisco Montero

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İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven