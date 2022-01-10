Çaykur Rizespor Beşiktaş maçına özel stat kapısında aşı standı kuruldu

TFF'nin açıkladığı karar ile Covid-19'da 3. doz aşısını olmayan taraftarların stada alınmayacağı dile getirildi. Bunun üzerine harekete geçen Rize İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ligin 20. Haftasında oyanan Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı öncesinde stadın kapısında aşı stantları kuruldu.

Stada girişine müsaade edilmeyen taraftarlar ekipler tarafından yapılan Covid-19 aşısının ardından müsabakayı izleyebildi.

Stadın hemen girişinde kurulan aşı stantlarının çok güzel bir uygulama olduğunu dile getiren Ali Çolak isimli taraftar “Herkes yan yana duruyor. Korona olanı var, olmayanı var. 3. Aşıyı olmak lazım. 2 aşı olmuşsun maça giremiyorsun, stadyumun kafasında yapılan bu hizmet çok güzel” dedi.

Ferit Aldemir isimli bir diğer taraftar ise “Ben tribün için değil kendi sağlığım için aşımı oldum. 2. Aşımı yurt dışında olmuştum. Maç bahanesiyle 3. Aşımızı da olduk. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bakıyorum kimse aşı olmuyor. Gelin aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

Cengiz Yıldırım – Osman Kubilay Küçükmustafa

