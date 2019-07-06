Çaykur Rizespor El Kabir'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekibi Kalmar FF ile yollarını ayıran, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'de forma giyen 30 yaşındaki Faslı forvet El Kabir ile sözleşme imzaladı. Yeşil- mavili ekip El Kabir için açık hava imza töreni düzenledi. Rize'nin Çayeli ilçe meydanında düzenlenen törene Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İsmail Kartal ile yeniden çalışacağım için çok heyecanlıyım"

El Kabir imza töreninde yapmış olduğu açıklamada, eski hocası İsmail Kartal ile beraber çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. El Kabir sözlerine şu şekilde devam etti: "Burada olduğum için ve bu karşılamadan çok memnunum. Eski hocam ile beraber Çaykur Rizespor'da çalışacağım. Çok heyecanlıyım bir an önce sezonun başlamasını bekliyorum. Rize'de bulunduğum için çok mutluyum. Geçmişte Türkiye'de oynadığımı bilenler, benim nasıl bir oyuncu olduğumu da bilirler. Kamplara gideceğiz. İyi bir performans yakalayıp olabildiğince iyi çalışacağız."

"Bizim başarımız birlik ve beraberlikten geliyor"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal ise törende yaptığı açıklamada, birlik beraberlik olduğu sürece başarılı bir sezon geçireceklerinden şüphelerinin olmadığını ifade etti. Kartal, "Bu birlik ve beraberliği devam ettireceğiz. İlçeler bazında bir araya gelerek bu etkinliklerimiz devam edecek. Büyük bir taraftarımız var. Rize'yi birleştirip tek bayrak altında olacağız. Bu başarıyı hep beraber paylaşacağız. Bizim başarımız birlik ve beraberlikten geliyor. Çaykur Rizespor'u en iyi yere getirmek için herkes elini taşın altına koyacak. Genç kardeşimiz El Kabir artık Rizesporlu. El Kabir yaşamının en başarılı olduğu dönemini Rizespor'da geçirecek. Hem burada mutlu olacak hem de en başarılı dönemini geçirecek. Bundan son derece eminiz. Rize'deki birlik ve beraberliği unutmayacak. Sporda da herkese örnek olacak. Transferimiz camiamıza hayırlı olsun. Biz hiç bir zaman hiç bir sporcumuzu zorla Rize'de tutmak istemiyoruz. Bizle beraber devam etmek istediği sürece devam eder. El Kabir'in önü Rizespor'da açılacak" diye konuştu.

İhtiyaçları kadar oyuncu transfer edeceklerini belirten Hasan Kartal, transfer ekibinin İstanbul'da çalışmalarına devam ettiğini ve kaliteli bir kadro kuracaklarını belirtti.

Türkiye'de Gençlerbirliği, Antalya ve Ankaragücü formaları giyen El Kabir, Türkiye kariyerinde çıktığı 107 karşılaşmada 24 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Karadeniz ekibi her yeni transferi için ildeki farklı ilçelerde imza törenleri düzenleyeceği öğrenildi.

Kubilay Ateş