Çaykur Rizespor Fenerbahçe Canlı İzle | Rizespor FB ilk 11'ler | Rizespor FB saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 17. haftasının son mücadelesinde 28 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe, 20 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler Rizespor deplasmanından da 3 puanla ayrılıp devreyi moralli kapatmak istiyor. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?





Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız