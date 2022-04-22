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Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maç Anlatımı

Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maç Anlatımı
Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maç Anlatımı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

1' Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Crepso'ya faul yapan Baiano, pozisyonun devamın gösterdiği sert tepkiler sonucu direkt kırmızı kart gördü. Kırmızı Kart - Fabrício Baiano

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İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.

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