Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maç Anlatımı

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
1' Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Crepso'ya faul yapan Baiano, pozisyonun devamın gösterdiği sert tepkiler sonucu direkt kırmızı kart gördü. Kırmızı Kart - Fabrício Baiano
--------
İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo.
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.