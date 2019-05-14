Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının iptali için TFF'ye başvuru yaptı

Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği maçın iptali için TFF'ye başvuru yaptı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık" dedi.

Ne yaşanmıştı?

İki takım arasında Rize'de oynanan maçta Galatasaray korner kullanırken, topun oyuna girmediği anda Marcao, Abarhoun ile girdiği mücadelede yerde kalmış ve pozisyonu VAR'da inceleyen Serkan Çınar penaltı kararı vermişti. Bu pozisyonun ardından bazı hakem hocaları, "Futbolcuların, topun oyunda olmadığı anlardaki eylemleri için sadece disiplin cezaları (sarı ve kırmızı kart) verilebilir, teknik kararlar (penaltı, direkt ya da endirekt vuruş) verilemez. Kural hatası var" yorumunu yapmıştı.

IFAB kurallarında yer alan 12. maddeye göre, 'Direkt, endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları' yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.