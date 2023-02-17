Çaykur Rizespor, John Mary'i kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Japonya Ligi takımlarından Avispa Fukuoka'dan 30 yaşındaki forvet oyuncusu John Mary'i 1.5 sezonluk anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor kulübü transfer ettiği Mary'e hoş geldin diyerek, "John Mary Uzuegbunam Honi'ye 'Çaykur Rizespor Ailesine Hoş Geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Takımda yer almak büyük bir onur"

Çaykur Rizespor taraftarlarının karşısına çıkmak için sabırsızlandığını belirten John Mary, "Bu aileye katılmak büyük bir onur ve takımda yer almak büyük bir onur. Yeni takım arkadaşlarımı görmeyi iple çekiyorum. Bu şehrin ve bu kulübün güzel taraftarlarının karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye ile Suriye arasında yaşanan bu korkunç depremin kurbanlarına taziyelerimi iletmek istiyorum. Zor bir durum ve herkesin kendi içinde duygu yüklü zor anlar yaşadığını biliyorum. Duygularımı ifade etmek benim için zor ve ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Biliyorum sözlerim kanayan yaraları iyileştiremez ama bir şey söyleyeceksem, sadece taziyelerimi sunarım ve bu durumda sevdiklerini kaybedenler için, sevdiklerinin Allah'ın rahmetinde, ebedi bir yaşamları ve hoş bir yerde olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Ali Maşalacı

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