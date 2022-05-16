Çaykur Rizespor Kick Boks Takımı'ndan 2 dünya şampiyonluğu

Çaykur Rizespor Kick Boks Takımı, 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ringe çıktı. 12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya İstanbul ev sahipliği yaptı. Çaykur Rizespor Kick Boks Takımı'nda altın madalyayı 74 kiloda Yahya Alemdağ ve 63.5 kiloda Enes Koyuncu aldı. 84 kiloda Miraç Gencebay ikinci, Doğukan Sandıkçı da 60 kiloda ikinci oldu. 75 kiloda ise Muhammet Yılmaz 3.'lük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Çaykur Rizespor Kick Boks Takımı böylelikle şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Rize'ye geldi.

Madalya töreni sonrası konuşan Antrenör Ergün Çakmakçı, “Çaykur Rizespor armasının olduğu her yerde mücadele ve hırs vardır. Sporcularımız da bu istek ve inanç ile çalıştılar. İnşallah uluslararası arenada da bu zaferleri getireceğiz" dedi.

Cihat Çelik

