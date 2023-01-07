İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaykur Rizespor Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti

Çaykur Rizespor Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti
Çaykur Rizespor Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor Sinan Osmanoğlu’nu renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Yeşil-mavililer Sinan Osmanoğlu transferi için MKE Ankaragücü ile prensipte anlaştı. 32 yaşındaki defans oyuncusu Karadeniz ekibi hazırlık kampına katıldı. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacak. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada, "Sinan'a "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Ali Maşalacı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.