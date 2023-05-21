Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi

Maçtan dakikalar

16. dakikada gelişen Çaykur Rizespor ceza sahası içine kadar inen Alberk Koç'un pasıyla topla buluşan Benhur Keser'in şutu defanstan sekerek Amilton'un önüne düştü fakat Altınordulu oyuncu şut çekmeye izin vermedi.

27. dakikada topla buluşan Ahmet İlhan Özek, ceza sahası içine girdi ve kaleciyle karşı karşıya gelerek şutunu kullandı fakat top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ortasını kafayla karşılayan Bolasie'nin vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

48. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Benhur Keser'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Olawoyin'in şutunda kaleciden seken topu Bolasie tamamlamak istedi fakat top az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Zafer, Alberk (Emirhan dk. 57), Sinan, Bahadır, Oğuz (Mithat dk. 46), Alper (Koray dk. 90+2 ?), Ogün, Benhur (Kubilay dk. 75), Olawoyin, Amilton (Mary dk. 57), Bolasie

Yedekler: Tarık, Eren Emre, Seyfettin Anıl, Haqi, Muhammet Enes

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Altınordu: Ali Emre, Erdi, Selim, Alperen (Şeref dk. 75), Kerim, Metehan (Ali Ö. dk. 82 ?), Emirhan (Recep dk. 64), Metehan, Kürşat, Ahmet İlhan (Ahmet Dereli dk. 82 ?), Hüsamettin (Kubilay dk. 64)

Yedekler: Serhat, Ali, Emircan, Rıdvan, Erdem

Teknik Direktör: Hasan Özer

Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Alberk Koç, Alper Potuk, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Hüsamettin Yener, Ahmet İlhan Özek, Alperen Selvi, Selim Ay (Altınordu)

Kırmızı kartlar: Kürşat Sürmeli (dk. 31) (Altınordu)

Ali Maşalacı - Hasan Fehmi Demir - Kubilay Ateş



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