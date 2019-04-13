Çaykur Rizespor'dan, Göztepe'ye tek kurşun

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanattan Aatif'ın ortasında kale önünde Gassama'dan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Beto gole izin vermedi.

21. dakikada Aatif ceza sahasına girmeden şutunda kaleci Pimparel'e topu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Morozyuk'un vuruşu auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Muriç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı vererek golü iptal etti.

50. dakikada sağ taraftan topla buluşan Aatif, Muriç ve Boldrin ile oluşturduğu üçgen sonrasında Boldrin'in ara pasında sağ çaprazda topu tekrar aldı ve filelerle buluşturdu. 1-0

56. dakikada Çaykur Rizespor atağında Muriç'in kafayla indirdiği top sonrasında ceza sahasına giren Boldrin, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve denemesini yaptı. Boldrin'in şutunda top kaleci Pimparel tarafından uzaklaştırıldı.

80. dakikada Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Muriç, Boldrin'in pasında kaleyi yokladı fakat top üstten auta çıktı.

85. dakikada gelişen Göztepe atağında Serdar'ın ön direğe doğru yaptığı ortasında Deniz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan sol köşeden topu kornere çeldi.

89. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muriç'in şutunda top sağ direkten geri geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Mehmet Can Satman

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin, Awaziem, Morozuik (Abdullah dk. 84 ?), Samudio (Saadane dk. 81 ?), Abarhoun, Musa, Azubuike, Meljnak, Vedat, Aatif (Mustafa dk. 67)

Yedekler: Cihan, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Nakoulma, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Pimparel, Chagas , Pereira, Ghilas (Deniz dk. 72), Gouffran, Lumor, Poko (Elessa dk. 63), Gassama, Reis Silva, Tayfur (Serdar dk. 51)

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren, Yasin, Yalçın, Berkan, Araujo, Erol Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Aatif (dk. 50) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Samudio, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Chagas (Göztepe)