Çaykur Rizsespor, Malatya'da 3 puana uzandı

Maçtan dakikalar
2. dakikada konuk sol çaprazdan Eren'in ortasında kale önünde Yusuf'un şutunu kaleci Abdulsamed son anda çeldi.
7. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Umar Aminu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
11. dakikada sağ kanattan hücuma çıkan konuk ekipte ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Yusuf'un kaleye çektiği sert şut direğe çarparak filelerle buluştu. 0-2
22. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan kale önüne ortasında Sabo'nun kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed çift yumrukla uzaklaştırdı.
45. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da H. Osman'ın ortasında topu iyi takip eden Rahman Buğra, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
51. dakikada Karim Hafez'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in şutunda meşin yuvarlık az farkla auta çıktı.
64. dakikada kontra atağa çıkan Phiri'nin pasıyla topu alan Pohjanpalo ceza sahasına girerek, sağ ayağıyla yaptığı sert şutunda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-3
72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf'un ortasında topu kapan Pohjanpalo bekletmeden kaleye çektiği sert şutu Abdulsamed son anda auta çeldi.
73. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Rizespor'da bu seferceza alanında topla buluşan Emirhan'ın sert vuruşunda kaleci Abdulsamed anda topu gole izin vermedi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed (Murat dk. 76), Barış, Campi, Muhammed (Karim Hafez dk. 32), Awuku, Rahman Buğra (Berat Mert dk. 76) Nshimirimana, Atakan, H. Osman (Berat Yaman dk. 69), Mert Miraç (Umut dk. 46), Tetteh
Yedekler: Ahmet Eyüp, Yiğit Ulaş, Halil İbrahim, Emircan, Erşan
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ponck, Emirhan, Gökhan Gönül, Eren, Phiri, Sabo (Efe dk. 88 ?), Yusuf (Kubilay dk. 85 ?), Deniz (Mendes dk. 62) Umar (Bolasie dk. 62), Cisse (Pohjanpalo dk. 62)
Yedekler: Zafer Görgen, Holmen, Selim Ay, Tyler Boyd, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Rahman Buğra (dk. 45) (Yeni Malatyaspor), Umar (dk. 7), Yusuf (dk. 11), Pohjanpalo (dk. 64) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), Gökhan Gönül, Ponck (Çaykur Rizespor)
Cahit Özçelik - Numan Güder