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CDC: 'ABD'de 699 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi'

CDC: 'ABD'de 699 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi'
CDC: 'ABD'de 699 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD’de 34 eyalette toplam 699 kişide Covid-19’un İngiltere mutasyonunun tespit edildiğini bildirdi.

Korona virüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de mutasyonlu virüs yayılmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, ABD'de 7 Şubat itibarı ile 34 eyalette toplam 699 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildiğini bildirdi. Walensky, "Varyantların sürekli çoğalması büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve gördüğümüz son düşüş eğilimleri tersine çevirebilecek bir tehdit" dedi.

Mart ayına kadar birçok eyalette baskın hale gelebilir

Yapılan bir çalışmada, İngiltere'de keşfedilen yeni türün ABD'de yayılmaya devam ettiği ve mart ayına kadar birçok eyalette baskın tür haline gelebileceği belirtildi. ABD'de toplam vaka sayısı 27 milyon 628 bin 471'e, toplam can kaybı ise 475 bin 174'e yükseldi.

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