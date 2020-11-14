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Cebeci Hastanesi'nde skandal görüntü: Sağlık çalışanları yine barikat kurdu

Cebeci Hastanesi'nde skandal görüntü: Sağlık çalışanları yine barikat kurdu
Cebeci Hastanesi'nde skandal görüntü: Sağlık çalışanları yine barikat kurdu

Ankara Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan sağlık çalışanları kapıya barikat kurdu. Hasta yakınları tarafından sağlık personelleri yine saldırıya uğradı. Görüntüler akıllara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde yaşanan ve Türkiye'de infial oluşturan anları getirdi.

Cebeci Hastanesi’nde skandal görüntü: Sağlık çalışanları yine barikat kurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne gece geç saatlerde bisikletten düştüğü için kalp sorunları yaşayan bir hasta getirildi. Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ve sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Hasta yakınları bunun üzerine sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar ise yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak cihazlarla barikat kurdu. Polisin olaya müdahale etmesinin arından 5 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise olaya ilişkin, “Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

İrfan Çalışkan
 

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