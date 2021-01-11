Çebi 2. kez koronavirüsü yendi

Koronavirüse 2. kez yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testi negatife döndü. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'da koronavirüsü atlattı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."