İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çebi 2. kez koronavirüsü yendi

Çebi 2. kez koronavirüsü yendi
Çebi 2. kez koronavirüsü yendi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüsü yendi.

Koronavirüse 2. kez yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testi negatife döndü. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'da koronavirüsü atlattı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.