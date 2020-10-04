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Cebrayil kenti Ermeni işgalinden kurtarıldı

Cebrayil kenti Ermeni işgalinden kurtarıldı
Cebrayil kenti Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Cebrayil kentinin kurtarıldığı müjdesini verdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından başlatılan saldırılara karşı yürüttüğü operasyonu sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon kapsamında kurtarılan bölgelere yenisinin eklendiğini duyurdu. Aliyev, resmi Twitter sayfasından Ermenistan işgali altında bulunan Cebrayil kenti ve birkaç çevre köyün daha kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusu Cebrayil şehrini ve köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli - Murat Delice

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