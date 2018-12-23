Çeçen lider Kadirov: 'Rusya devlet başkanlığı gibi bir amacım yok'

Rusya'da yayın yapan M24 televizyon kanalında bir programa katılan Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya devlet başkanı olmak gibi bir amacının olmadığını söyledi. Program sunucusunun daha büyük hedeflerinin olup olmadığını sorması üzerine Kadirov, “Kariyerimi bölgemin bir lideri olarak tamamlamak istiyorum. En güçlü veya en zayıf bir hükümet de dahil bir başkan olmak gibi bir amacım yok” dedi.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Çeçenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Rusya-Çeçenistan savaşı başlamış, uzun yıllar süren savaşın ardından 2007 yılında Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkanı olarak seçilen Ramazan Kadirov her iki ülkenin yakınlaşması ve savaşın sonlandırılması için diyalog süreci başlatmıştı.

Erhan Altıparmak

