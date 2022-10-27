Cedi Osman 14 sayı ile oynadı, Cleveland evinde galip

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers evinde karşılaştığı Orlando Magic'i 103-92'lik skorla mağlup etti ve galibiyet serisini 3'e çıkardı. Cleveland'da Cedi Osman 31 dakika parkede kaldı ve 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkıda bulundu. Takımda ayrıca Evan Mobley 22 sayı, 3 asist ve Jarrett Allen 18 sayı, 16 ribaund ile oynadı. Bu sezon daha galibiyeti olmayan Orlando'da ise Paolo Banchero'nun 29 ve Franz Wagner'ın 22 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 113 - Atlanta Hawks: 118



Cleveland Cavaliers: 103 - Orlando Magic: 92



New York Knicks: 134 - Charlotte Hornets: 131



Toronto Raptors: 119 - Philadelphia 76ers: 109



Milwaukee Bucks: 110 - Brooklyn Nets: 99



Minnesota Timberwolves: 134 - San Antonio Spurs: 122



Chicago Bulls: 124 - Indiana Pacers: 109



Utah Jazz: 109 - Houston Rockets: 101



Denver Nuggets: 110 - Los Angeles Lakers: 99



Portland Trail Blazers: 98 - Miami Heat: 119

Oğuzhan Ort



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