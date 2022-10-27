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Cedi Osman 14 sayı ile oynadı, Cleveland evinde galip

Cedi Osman 14 sayı ile oynadı, Cleveland evinde galip
Cedi Osman 14 sayı ile oynadı, Cleveland evinde galip

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers evinde mücadele ettiği Orlando Magic'i 103-92 yendi. Mücadelede Cedi 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers evinde karşılaştığı Orlando Magic'i 103-92'lik skorla mağlup etti ve galibiyet serisini 3'e çıkardı. Cleveland'da Cedi Osman 31 dakika parkede kaldı ve 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkıda bulundu. Takımda ayrıca Evan Mobley 22 sayı, 3 asist ve Jarrett Allen 18 sayı, 16 ribaund ile oynadı. Bu sezon daha galibiyeti olmayan Orlando'da ise Paolo Banchero'nun 29 ve Franz Wagner'ın 22 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

  • Detroit Pistons: 113 - Atlanta Hawks: 118
     
  • Cleveland Cavaliers: 103 - Orlando Magic: 92
     
  • New York Knicks: 134 - Charlotte Hornets: 131
     
  • Toronto Raptors: 119 - Philadelphia 76ers: 109
     
  • Milwaukee Bucks: 110 - Brooklyn Nets: 99
     
  • Minnesota Timberwolves: 134 - San Antonio Spurs: 122
     
  • Chicago Bulls: 124 - Indiana Pacers: 109
     
  • Utah Jazz: 109 - Houston Rockets: 101
     
  • Denver Nuggets: 110 - Los Angeles Lakers: 99
     
  • Portland Trail Blazers: 98 - Miami Heat: 119

Oğuzhan Ort
 

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