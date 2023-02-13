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Cedi Osman'dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek

Cedi Osman'dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek
Cedi Osman'dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek

Milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği’nin yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, farklı ülkelerdeki yardım merkezlerindeki çalışmalara destek veriyor. Amerika'da yer alan yardım çalışmalarına, Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da katıldı. Cedi, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine gelerek depremlerden etkilenenlere gönderilecek ürünlerin paketlenmesine yardımda bulundu.

 

 

 

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