İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi
Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Orlanda Magic'e 94-85 mağlup olurken, diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ise Boston Celtics'i 107-93 yendi.

NBA'de 2019-2020 normal sezonu heyecanı 11 karşılaşma ile başladı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Amway Center'da karşılaştığı Orlanda Magic'e 94-85 mağlup oldu. Cleveland'da Cedi Osman 29 dakikada süre aldığı maçta 13 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynarken, Kevin Love 11 sayı, 18 ribaund ve Tristan Thompson 16 sayı, 11 ribaund ile mücadele etti. Orlanda'da ise Nikola Vucevic 12 sayı, 9 ribaund ve Evan Fournier 16 sayı, 4 asistle oynayarak takımını sırtladı.

Furkan'lı Philadelphia galip
Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 107-93'lük skorla yenerek yeni sezona galibiyetle başladı. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 19 dakika sürede 3 sayı, 4 ribaund üretirken, Ben Simmons 24 sayı, 9 asist ve Josh Richardson 17 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Boston'da ise Gordan Hayward 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum 21 sayı, 10 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 126 - Chicago Bulls: 125
Orlando Magic: 94 - Cleveland Cavaliers: 85
Indiana Pacers: 110 - Detroit Pistons: 119
Philadelphia 76ers: 107 - Boston Celtics: 93
Brooklyn Nets: 126 - Minnesota Timberwolves: 127
Miami Heat: 120 - Memphis Grizzlies: 101
San Antonio Spurs: 120 - New York Knicks: 111
Dallas Mavericks: 108 - Washington Wizards: 100
Utah Jazz: 100 - Oklahoma City Thunder: 95
Portland Trail Blazers: 100 - Denver Nuggets: 108
Phoenix Suns: 124 - Sacramento Kings: 95

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.