Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da 28 dakika süre alan Cedi 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund ve Jordan Clarkson 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Hornets'ta ise Kemba Walker 30 sayı, 6 asist ve Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
Furkan'lı Philadelphia evinde farklı yendi
Philadelphia Sixers, Wells Fargo Center'da oynadığı New York Knicks'i 131-109'luk skorla yendi. Sixers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 17 dakikada 9 sayı, 3 ribaund ile oynarken, takımda ise Joel Embiid 24 sayı, 10 ribaund ve Jimmy Butler 20 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı. New York'ta ise Tim Hardaway Jr'ın 27 sayı, 5 asisti kazanmalarına yetmedi.
NBA'de normal sezon heyecan 2 maç ile devam edecek. Gecenin maç sonuçları ise şöyle:
Charlotte Hornets: 110 - Cleveland Cavaliers: 99
Orlando Magic: 90 - San Antonio Spurs: 129
Philadelphia 76ers: 131 - New York Knicks: 109
Boston Celtics: 103 - Phoenix Suns: 111
Toronto Raptors: 99 - Indiana Pacers: 96
Chicago Bulls: 93 - Brooklyn Nets: 96
Houston Rockets: 136 - Washington Wizards: 118
Milwaukee Bucks: 123 - New Orleans Pelicans: 115
Minnesota Timberwolves: 123 - Detroit Pistons: 129
Utah Jazz: 108 - Golden State Warriors: 103
Portland Trail Blazers: 99 - Memphis Grizzlies: 92
Sacramento Kings: 113 - Oklahoma City Thunder: 132
Oğuzhan Ort