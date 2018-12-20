İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi

Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi
Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 28 dakika parkede kaldı ve 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da 28 dakika süre alan Cedi 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund ve Jordan Clarkson 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Hornets'ta ise Kemba Walker 30 sayı, 6 asist ve Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

Furkan'lı Philadelphia evinde farklı yendi
Philadelphia Sixers, Wells Fargo Center'da oynadığı New York Knicks'i 131-109'luk skorla yendi. Sixers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 17 dakikada 9 sayı, 3 ribaund ile oynarken, takımda ise Joel Embiid 24 sayı, 10 ribaund ve Jimmy Butler 20 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı. New York'ta ise Tim Hardaway Jr'ın 27 sayı, 5 asisti kazanmalarına yetmedi. 

NBA'de normal sezon heyecan 2 maç ile devam edecek. Gecenin maç sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 110 - Cleveland Cavaliers: 99
Orlando Magic: 90 - San Antonio Spurs: 129
Philadelphia 76ers: 131 - New York Knicks: 109
Boston Celtics: 103 - Phoenix Suns: 111
Toronto Raptors: 99 - Indiana Pacers: 96
Chicago Bulls: 93 - Brooklyn Nets: 96
Houston Rockets: 136 - Washington Wizards: 118
Milwaukee Bucks: 123 - New Orleans Pelicans: 115
Minnesota Timberwolves: 123 - Detroit Pistons: 129
Utah Jazz: 108 - Golden State Warriors: 103
Portland Trail Blazers: 99 - Memphis Grizzlies: 92
Sacramento Kings: 113 - Oklahoma City Thunder: 132  

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.