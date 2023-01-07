Cedi Osman'ın 15 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Denver Nuggets'a 121-108'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 15. kez kaybetti. Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, 4 ribaund ve 3 asist, milli basketbolcu Cedi Osman da 15 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 26. galibiyetini elde eden Denver'da ise Nikola Jokic 28 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, takımda ayrıca Jamal Murray de 18 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
- Philadelphia 76ers: 112 - Milwaukee Bucks: 126
- Indiana Pacers: 108 - Portland Trail Blazers: 99
- New Orleans Pelicans: 102 - Brooklyn Nets: 108
- Toronto Raptors: 108 - New York Knicks: 112
- Oklahoma City Thunder: 127 - Washington Wizards: 110
- Milwaukee Bucks: 109 - Charlotte Hornets: 138
- San Antonio Spurs: 121 - Detroit Pistons: 109
- Minnesota Timberwolves: 128 - Los Angeles Clippers: 115
- Denver Nuggets: 121 - Cleveland Cavaliers: 108
- Phoenix Suns: 96 - Miami Heat: 104
- Los Angeles Lakers: 130 - Atlanta Hawks: 114
Enes Gümüş
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