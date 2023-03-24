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Cedi Osman'ın 8 sayı kaydettiği maçta Cleveland, Brooklyn'i yendi

Cedi Osman'ın 8 sayı kaydettiği maçta Cleveland, Brooklyn'i yendi
Cedi Osman'ın 8 sayı kaydettiği maçta Cleveland, Brooklyn'i yendi

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets’i 116-114’lük skorla yendi. Cleveland’da Cedi Osman, müsabakayı 8 sayı ve 2 ribaund ile tamamladı.

NBA'de normal sezona 4 maç ile devam edildi. Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Cleveland Cavaliers, 7. sırada bulunan Brooklyn Nets'i deplasmanda 116-114'lük skorla mağlup etti. Bu sezonki 47. galibiyetine ulaşan Cleveland'da Evan Mobley 26 sayı ve 16 ribaundla double-double yaparken, Donovan Mitchell 31 sayı ve 6 ribaund ile oynadı. Konuk ekipte 22 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman da 8 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile karşılaşmayı tamamladı. Toplamda 34. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Mikal Bridges'in 32 sayı ve 6 ribaundu, Spencer Dinwiddie'nin 25 sayı ve 12 asisti, Joe Harris'in de 15 sayısı yeterli olmadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic: 111 - New York Knicks: 106
Brooklyn Nets: 114 - Cleveland Cavaliers: 116
New Orleans Pelicans: 115 - Charlotte Hornets: 96
Los Angeles Clippers: 127 - Oklahoma City Thunder: 105

Yunus Emre Öztaş

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