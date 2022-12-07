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Cedi Osman'ın takımı Cleveland, Lakers'ı mağlup etti

Cedi Osman'ın takımı Cleveland, Lakers'ı mağlup etti
Cedi Osman'ın takımı Cleveland, Lakers'ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 116-102 mağlup etti. Cedi, maçta 23 dakika süre alırken, 6 sayı ve 1 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 116-102'lık skorla mağlup etti ve ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Donovan Mitchell 43 sayı ve 6 ribaund, Jarrett Allen 24 sayı, 11 ribaund ile oynarken, Cedi de 23 dakika süre aldığı müsabakada 6 sayı, 1 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Lakers'ta ise LeBron James'in 21 sayı, 17 ribaund ve 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 116 - Los Angeles Lakers: 102

Miami Heat: 96 - Detroit Pistons: 116

Denver Nuggets: 115 - Dallas Mavericks: 116

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