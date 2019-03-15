Cedi Osman'lı Cleveland, Orlando deplasmanında kaybetti

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic, Amway Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 120-91'lik skorla mağlup ederek, 32. galibiyeti elde etti. Orlando'da Aaron Gordon 21 sayı, 6 ribaund ve D.J. Augustin 20 sayı , 7 asistle oynayarak galibiyeti getirdi. Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman 35 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 8 ribaund ve 4 asist üretti. Bu sezonki 52. mağlubiyetini alan Cleveland'da ayrıca Collin Sexton 23 sayı, 4 ribaund ile mücadele ederek takımının en skorer ismi oldu.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 108 - Oklahoma City Thunder: 106

Orlando Magic: 120 - Cleveland Cavaliers: 91

Boston Celtics: 126 - Sacramento Kings: 120

Toronto Raptors: 111 - Los Angeles Lakers: 98

Utah Jazz: 120 - Minnesota Timberwolves: 100

MS Denver Nuggets: 100 - Dallas Mavericks: 99

Oğuzhan Ort