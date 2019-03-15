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Cedi Osman'lı Cleveland, Orlando deplasmanında kaybetti

Cedi Osman'lı Cleveland, Orlando deplasmanında kaybetti
Cedi Osman'lı Cleveland, Orlando deplasmanında kaybetti

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic'e 120-91 yenildi. Cedi Osman 35 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 8 ribaund ve 4 asist oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic, Amway Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 120-91'lik skorla mağlup ederek, 32. galibiyeti elde etti. Orlando'da Aaron Gordon 21 sayı, 6 ribaund ve D.J. Augustin 20 sayı , 7 asistle oynayarak galibiyeti getirdi. Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman 35 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 8 ribaund ve 4 asist üretti. Bu sezonki 52. mağlubiyetini alan Cleveland'da ayrıca Collin Sexton 23 sayı, 4 ribaund ile mücadele ederek takımının en skorer ismi oldu. 

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 108 - Oklahoma City Thunder: 106
Orlando Magic: 120 - Cleveland Cavaliers: 91
Boston Celtics: 126 - Sacramento Kings: 120
Toronto Raptors: 111 - Los Angeles Lakers: 98
Utah Jazz: 120 - Minnesota Timberwolves: 100
MS Denver Nuggets: 100 - Dallas Mavericks: 99  

Oğuzhan Ort

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