Cedi'li Cleveland evinde Houston'ı geçti

Cleveland forma giyen milli oyuncu Cedi Osman maçı 7 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 117-108'lik skorla galip ayrıldı. Ligde üst üste ikinci, toplamda da 4. galibiyeti alan Cleveland'da Cedi Osman 23 dakika süre aldığı mücadelede 7 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynarken, Collin Sexton 29 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle takımının en skorer ismi oldu. Ligdeki 9. yenilgisini alan Rockets'ta ise James Harden 40 sayı, 13 asistlik ve Eric Gordon 28 sayı, 2 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Gecenin sonuçları ise şöyle:

Cleveland Cavaliers: 117 - Houston Rockets: 108

Minnesota Timberwolves: 111 - Chicago Bulls: 96

Oklahoma City Thunder: 98 - Denver Nuggets: 105

Washington Wizards: 124 - New Orleans Pelicans: 114

Dallas Mavericks: 113 - Boston Celtics: 104

Golden State Warriors: 117 - Sacramento Kings: 116

Milwaukee Bucks: 135 - San Antonio Spurs: 129