Cedi'nin 13, Alperen'in 19 sayısı yeterli olmadı

NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da ağırladığı Toronto Raptors'a 118-107'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 34. maçında 12. mağlubiyetini aldı. Cavaliers'ta Darius Garland 17 sayı, 1 ribaund, 8 asist, milli basketbolcu Cedi Osman 13 sayı, 1 ribaund, 2 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.

Toronto'da Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaund, 9 asist ve OG Anunoby 26 sayı, 9 ribaund, 3 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, evinde Dallas Mavericks karşısında 112-106 mağlup oldu. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Jabari Smith Jr. 24 sayı, 10 ribaund, 3 asist ile oynadı. Dallas da Luna Doncic 50 sayı, 8 ribaund, 10 asist ile galibiyeti getiren en önemli isim oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 133 - San Antonio Spurs: 113

133 113 Philadelphia 76ers : 119 - Los Angeles Clippers : 114

: 119 - : 114 Brooklyn Nets : 118 - Milwaukee Bucks : 100

: 118 - : 100 New York Knicks : 117 - Chicago Bulls : 118

: 117 - : 118 Boston Celtics : 121 - Minnesota Timberwolves : 109

: 121 - : 109 Atlanta Hawks : 130 - Detroit Pistons : 105

: 130 - : 105 Cleveland Cavaliers : 107 - Toronto Raptors : 118

: 107 - : 118 Houston Rockets : 106 - Dallas Mavericks : 112

: 106 - : 112 Oklahoma City Thunder : 125 - New Orleans Pelicans : 128

: 125 - : 128 Miami Heat : 108 - İndiana Pacers : 111

: 108 - : 111 Denver Nuggets : 120 - Portland Trail Blazers : 107

: 120 - : 107 Sacramento Kings : 111 - Washington Wizards : 125

: 111 - : 125 Phoenix Suns : 100 - Memphis Grizzlies : 125

: 100 - : 125 Los Angeles Lakers: 130 - Charlotte Hornets: 134

Enes Gümüş

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