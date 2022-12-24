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Cedi'nin 13, Alperen'in 19 sayısı yeterli olmadı

Cedi'nin 13, Alperen'in 19 sayısı yeterli olmadı
Cedi'nin 13, Alperen'in 19 sayısı yeterli olmadı

NBA’de Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors’a 118-107 mağlup oldu ve bu sezon 12. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, Toronto karşısında 13 sayı, 1 ribaund, 2 asist ile oynadı. Houston Rockets, Dallas Mavericks’e 112-106 mağlup olurken, bu sonuçla sezonun 23. mağlubiyetini aldı. Milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaund, 7 asistle mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da ağırladığı Toronto Raptors'a 118-107'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 34. maçında 12. mağlubiyetini aldı. Cavaliers'ta Darius Garland 17 sayı, 1 ribaund, 8 asist, milli basketbolcu Cedi Osman 13 sayı, 1 ribaund, 2 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.

Toronto'da Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaund, 9 asist ve OG Anunoby 26 sayı, 9 ribaund, 3 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, evinde Dallas Mavericks karşısında 112-106 mağlup oldu. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Jabari Smith Jr. 24 sayı, 10 ribaund, 3 asist ile oynadı. Dallas da Luna Doncic 50 sayı, 8 ribaund, 10 asist ile galibiyeti getiren en önemli isim oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

  • Orlando Magic: 133 - San Antonio Spurs: 113
  • Philadelphia 76ers: 119 - Los Angeles Clippers: 114
  • Brooklyn Nets: 118 - Milwaukee Bucks: 100
  • New York Knicks: 117 - Chicago Bulls: 118
  • Boston Celtics: 121 - Minnesota Timberwolves: 109
  • Atlanta Hawks: 130 - Detroit Pistons: 105
  • Cleveland Cavaliers: 107 - Toronto Raptors: 118
  • Houston Rockets: 106 - Dallas Mavericks: 112
  • Oklahoma City Thunder: 125 - New Orleans Pelicans: 128
  • Miami Heat: 108 - İndiana Pacers: 111
  • Denver Nuggets: 120 - Portland Trail Blazers: 107
  • Sacramento Kings: 111 - Washington Wizards: 125
  • Phoenix Suns: 100 - Memphis Grizzlies: 125
  • Los Angeles Lakers: 130 - Charlotte Hornets: 134

Enes Gümüş

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