Cedi'nin 13 sayısı son şampiyon karşısında galibiyete yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Golden State Warriors'a 120-114'lük skorla mağlup oldu ve bu sezonki 47. maçında 19. mağlubiyetini aldı. Cavaliers'ta Darius Garland 31 sayı, 10 asist, 2 ribaund, milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile mağlubiyete engel olamadı. Golden State'de Jordan Poole 32 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Ty Jerome 22 sayı, 8 asist ve 1 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 123 - New Orleans Pelicans: 110

Atlanta Hawks: 139 - New York Knicks: 124

Dallas Mavericks: 115 - Miami Heat: 90

Cleveland Cavaliers: 114 - Golden State Warriors: 120

San Antonio Spurs: 126 - Los Angeles Clippers: 131

Utah Jazz: 106 - Brooklyn Nets: 117

Denver Nuggets: 134 - Indiana Pacers: 111

Los Angeles Lakers: 122 - Memphis Grizzlies: 121

Sacramento Kings: 118 - Oklahoma City Thunder: 113

Enes Gümüş



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