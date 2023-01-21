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Cedi'nin 13 sayısı son şampiyon karşısında galibiyete yetmedi

Cedi'nin 13 sayısı son şampiyon karşısında galibiyete yetmedi
Cedi'nin 13 sayısı son şampiyon karşısında galibiyete yetmedi

NBA’de Cleveland Cavaliers, evinde son şampiyon Golden State Warriors’a 120-114 mağlup oldu ve bu sezon 19. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, Golden State karşısında 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Golden State Warriors'a 120-114'lük skorla mağlup oldu ve bu sezonki 47. maçında 19. mağlubiyetini aldı. Cavaliers'ta Darius Garland 31 sayı, 10 asist, 2 ribaund, milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile mağlubiyete engel olamadı. Golden State'de Jordan Poole 32 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Ty Jerome 22 sayı, 8 asist ve 1 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

  • Orlando Magic: 123 - New Orleans Pelicans: 110
  • Atlanta Hawks: 139 - New York Knicks: 124
  • Dallas Mavericks: 115 - Miami Heat: 90
  • Cleveland Cavaliers: 114 - Golden State Warriors: 120
  • San Antonio Spurs: 126 - Los Angeles Clippers: 131
  • Utah Jazz: 106 - Brooklyn Nets: 117
  • Denver Nuggets: 134 - Indiana Pacers: 111
  • Los Angeles Lakers: 122 - Memphis Grizzlies: 121
  • Sacramento Kings: 118 - Oklahoma City Thunder: 113

Enes Gümüş
 

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