Cedi'nin 19 sayısı galibiyete taşıdı, Alperen'in 16 sayısı yeterli olmadı

NBA'de normal sezon heyecanı bugün oynanan 10 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da ağırladığı Chicago Bulls'u uzatmalar sonunda 145-134'lük skorla mağlup etti ve bu sezonki 38. maçında 24. galibiyetini aldı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 71 sayı, 11 asist, 8 ribaund, milli basketbolcu Cedi Osman 19 sayı, 4 asist, 3 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular. Bulls'ta DeMar DeRozan 44 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve Zach LaVine 26 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, evinde Dallas Mavericks karşısında 111-106 mağlup oldu. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Kevin Porter Jr. 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile oynadı. Dallas da Luka Doncic 39 sayı, 12 ribaund, 8 asist ile galibiyeti getiren en önemli isim oldu

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 122 - Toronto Raptors: 114

Cleveland Cavaliers: 145 - Chicago Bulss: 134

Charlotte Hornets: 115 - Los Angeles Lakers: 121

Philadelphia 76ers: 120 - New Orleans Pelicans: 111

Brooklyn Nets: 139 - San Antonio Spurs: 103

Minnesota Timberwolves: 124 - Denver Nuggets: 111

Houston Rockets: 106 - Dallas Mavericks: 111

Portland Trail Blazers: 135 - Detroit Pistons: 106

Golden State Warriors: 143 - Atlanta Hawks: 141

Los Angeles Clippers: 100 - Miami Heat: 110

Enes Gümüş



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