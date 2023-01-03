İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cedi'nin 19 sayısı galibiyete taşıdı, Alperen'in 16 sayısı yeterli olmadı

Cedi'nin 19 sayısı galibiyete taşıdı, Alperen'in 16 sayısı yeterli olmadı
Cedi'nin 19 sayısı galibiyete taşıdı, Alperen'in 16 sayısı yeterli olmadı

NBA’de Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls’u 145-134 mağlup etti ve bu sezon 24. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, Bulls karşısında 19 sayı, 4 asist, 3 ribaund ile oynadı. Houston Rockets, Dallas Mavericks’e 111-106 mağlup oldu ve bu sonuçla sezonun 27. mağlubiyetini aldı. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı, 6 ribaund, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de normal sezon heyecanı bugün oynanan 10 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da ağırladığı Chicago Bulls'u uzatmalar sonunda 145-134'lük skorla mağlup etti ve bu sezonki 38. maçında 24. galibiyetini aldı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 71 sayı, 11 asist, 8 ribaund, milli basketbolcu Cedi Osman 19 sayı, 4 asist, 3 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular. Bulls'ta DeMar DeRozan 44 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve Zach LaVine 26 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, evinde Dallas Mavericks karşısında 111-106 mağlup oldu. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Kevin Porter Jr. 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile oynadı. Dallas da Luka Doncic 39 sayı, 12 ribaund, 8 asist ile galibiyeti getiren en önemli isim oldu

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

  • Indiana Pacers: 122 - Toronto Raptors: 114
  • Cleveland Cavaliers: 145 - Chicago Bulss: 134
  • Charlotte Hornets: 115 - Los Angeles Lakers: 121
  • Philadelphia 76ers: 120 - New Orleans Pelicans: 111
  • Brooklyn Nets: 139 - San Antonio Spurs: 103
  • Minnesota Timberwolves: 124 - Denver Nuggets: 111
  • Houston Rockets: 106 - Dallas Mavericks: 111
  • Portland Trail Blazers: 135 - Detroit Pistons: 106
  • Golden State Warriors: 143 - Atlanta Hawks: 141
  • Los Angeles Clippers: 100 - Miami Heat: 110

Enes Gümüş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.