Cefakar anne oğlunun ameliyat parasını kumbara ile toplamaya çalışıyor

Nevşehir'de yaşayan 4 buçuk yaşındaki Mustafa Efe'nin kulaklarına kavuşması ABD'de ameliyat olması gerekiyor. Anne Funda Özcan'da ameliyat parasının yüksek olması nedeniyle esnaflara kumbara dağıtarak ameliyat parasını toplamaya çalışıyor.

Anne Funda Özcan yaptığı açıklamada oğlunun kulaklarına kavuşması için 174 bin dolar gerektiğini söyledi. Anne Özcan, “ Oğlumun doğuştan iki kulak mikrotiya hastalığı var. Bu da doğuştan kulak kepçesi, kulak kanalı ve kulak deliği yok. Ve işitmesi de yok. Şuan kullanmış olduğumuz işitme cihazının da az bir süresi kaldı. Bu yüzden oğlumun ameliyat olması gerekiyor. Ama ameliyat maalesef Türkiye'de yapılmıyor.

Kulak kepçesi Türkiye'de yapılıyor ama kulak deliği Amerika'da yapılıyor. ABD'de ki ameliyat ücretini de maalesef karşılayamayacağımız için bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya destek olması içinde kumbaralar dağıtıyoruz. Kumbaraları işyerlerine ve esnaflara dağıtıyoruz. Eğer yardımcı olabilirlerse herkese çok teşekkür ederiz. Esnaflar genellikle valilik izni istiyorlar. Çünkü dolandırıcılıkla itham ettikleri de oldu. Eğer ki oğlumu görmek isteyen olursa herkese oğlumu gösterebilirim.

Tek kulak ameliyatı için 87 bin dolar iki kulak için 174 bin dolar gerekiyor. Ama bu sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerli bir fiyat. Eğer ön ödemeyi yapabilirsek bu fiyat aynı kalıyor. Yapamazsak tek kulak için 99 bin dolar iki kulak için 198 bin dolar olacak. Nevşehir halkının evlatlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Çocuklar her zaman geleceğimizdir diyoruz. Mustafa Efe'nin de geleceğimiz olmasını istiyoruz. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Coşkun Sağlamdin

