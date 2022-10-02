Haziran ayında düzenlenen AB liderler zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron tarafından ortaya atılan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı 6-7 Ekim tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağının açıklanması ev sahibi Çekya basınında geniş yer buldu. Zirveye 44 devlet başkanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılırken, zirve ile ilgili haberlerde Çek basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetlerine taşıdı.

Çekya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Lidovky.cz haber sitesinin “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayrı resmi AB zirvesine katılacak” başlığı ile verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın talebi sonrasında ikili bir görüşme gerçekleştirebileceğini ifade etti. Günlük siyasi gazete Denik ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü Prag'daki gayrı resmi AB zirvesine geleceği doğrulandı” dedi. Seznamzpravy haber sitesinde manşetten verilen haberde, “Batı, devam eden Rus saldırganlığına karşı koymak için Prag'da ince ayar taktikleri yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor” ifadelerine yer verdi.

Özgür Öztürk



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