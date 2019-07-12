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Çek turist, Malkaralı vatandaşın yardımseverliğine hayran kaldı

Çek turist, Malkaralı vatandaşın yardımseverliğine hayran kaldı
Çek turist, Malkaralı vatandaşın yardımseverliğine hayran kaldı

Avrupa gezisi kapsamında Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden geçerken bisikletinin lastiği patlayan Çek turiste, Malkaralı vatandaşlar yardımcı oldu.

Çek Cumhuriyeti'nden bisikletiyle Avrupa turuna çıkan Hans isimli bir turist, Malkara ilçesinden geçerken bisikletinin lastiği patladı. Malkara'da vatandaşlardan sıcak ilgi gören Çek turistin, bisiklet tekerini tamir edebilecek usta talebi karşılıksız kalmadı. Hans ile 14 Kasım Caddesi üzerinde karşılaşan Malkaralı esnaf Gürcan Yılmazgüç, turiste tamircinin yerini gösterip, patlayan şambreli yaptırması için yardımda bulundu.
Duyarlılık ve misafirperverlik örneğine hayran kalan turist, Yılmazgüç'e teşekkür etti.  

Hüseyin Tayyar
 

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