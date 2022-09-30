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Çekçekli arabayla geldiler, bilgisayar monitörü çaldılar

Çekçekli arabayla geldiler, bilgisayar monitörü çaldılar
Çekçekli arabayla geldiler, bilgisayar monitörü çaldılar

Avcılar’da kapalı kasa kamyonetle getirdikleri çekçekli arabayla sokak sokak gezip keşif yapan hırsızlar, bir elektronik eşya mağazasından kutu içerisinde monitörleri çalarak kaçtı. Polislerin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan hırsızlar tutuklanırken, yaşanan hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Çekçekli arabayla geldiler, bilgisayar monitörü çaldılar - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Firüzköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen iki hırsız ilk önce 34 NT 9562 plakalı kamyonetle bölgeye gelen hırsızlar, daha sonra araçtaki çekçek diye tabir edilen arabayı alıp, sokak sokak gezmeye başladı.

Hırsızlar gezdikleri sırada bir işyerini gözüne kestirip beklemeye başladı. Daha sonra harekete geçen hırsızlar, işyerine girerek, buradan kutu içerisinde bilgisayar monitörlerini çalarak yanlarında bulunan çekçekli arabaya yükleyip kaçtı. Hırsızlığı fark eden işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 

Erdal Can İçelli
 

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