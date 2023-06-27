Çekicideki aracın bagajında 7 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki uygulama noktalarında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 7 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir çekici üzerinde taşınan diğer araç içerisinde yurtdışından Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan ve yapılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Gaziantep İl Göç İdaresine teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getirdiği tespit edilen H.Y. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İbrahim Halil Aslan



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