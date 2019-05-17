Çekicinin arkasına bağlanarak sürüklenen köpeğe avukat sahip çıktı

Adana'da geçtiğimiz pazartesi köpeğini komşusunun tavuğuna saldırdığı gerekçesiyle çekicisinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen sürücü, diğer araç sürücülerinin tepkisine maruz kalmış, yaralanan köpek kurtarılmıştı. Sürücüye tepkiler sosyal medyadan da çığ gibi büyüyünce hayvanseverler harekete geçti.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülşah Görür, yaralanan köpeği alarak özel bir veteriner kliniğine götürdü ve tedavisini yaptırdı. Bir süre barınakta gözetim altında tutulan köpeğin yeni bir yuvaya kavuşması için de sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Görür, “Köpeğimiz antibiyotik tedavisini oldu, vitamin desteğini aldı. Biz de yuva bulma sürecinde daha konforlu bir yerde olması için barınaktan alarak bir hayvan oteline götüreceğiz. Artık yeni yuvasını bulacağız” diye konuştu.

Öte yandan, köpeği sürükleyen çekici sürücüsünün işten çıkarıldığı öğrenildi. Ayrıca köpeğin kalacağı hayvan otelinin masraflarını da vinç firması üstlendi.

Rüşan Anıl Atar

