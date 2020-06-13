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Çekirgeler tarlayı istila etti, zarar büyük

Çekirgeler tarlayı istila etti, zarar büyük
Çekirgeler tarlayı istila etti, zarar büyük

Tekirdağ’da bir çiftçinin ay çiçek tarlasını istila eden çekirgeler, mahsule zarar verdi.

İshakça Mahallesi kırsalındaki Erol Yalçın'a ait tarlayı basan binlerce çekirge sürüsü, ay çiçek mahsulüne zarar verdi. Tarlaya gelen çiftçi Yalçın, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

‘Çekirgeleri görünce çok korktum'
Çekirgelerin, tarlasının 2 dönüm alanına zarar verdiğini ifade eden Yalçın, “Tarlaya gelince gördüğüm çekirge sürüsü beni çok korkuttu. Mahsule zarar vermişler. Anında ilaçlama yaparak, büyük zararın önüne geçtim. Çiftçi arkadaşlarımızdan tarlalarını kontrol etmesini isterim. Hal böyle olursa rekoltede düşüklük yaşanabilir” diye konuştu.

‘Havadan ilaçlama yapılabilir'
Öte yandan, Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz ise çekirgelerin sadece İshakça Mahallesi'nin bir bölümünde ortaya çıktığını, çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeleri gerektiğini ve çekirge sürüsünün barındığı alan büyük ise gerektiğinde havadan bile ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Hüseyin Tayyar

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