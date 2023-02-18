Çekler ve Türkler havalimanına akın etti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem tüm dünya basınında geniş yer bulurken derin acı verdi. Türkiye felaket anından itibaren dünya genelindeki tüm Büyükelçiliklerine talimat yollayarak tüm ülkelerden yardım talep etti. Bu yardım talebine aynı gün içerisinde ekip oluşturarak karşılık veren Çekya Cumhuriyeti, Prag ekibini deprem felaketinin büyük hasara yol açtığı Adıyaman'a yönlendirdi. Dünya genelinde pek çok ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri yavaş yavaş ülkeyi terk ederken Prag ekibi arama kurtarma faaliyetlerini en son bırakan ekip oldu.

PRAG BÜYÜKELÇİMİZ EGEMEN BAĞIŞ ÇEK YETKİLİLER İLE EKİBİ KARŞILADI

Ülkelerine dönen Çek Arama-Kurtarma USAR ekibini, Çekya Büyükelçimiz eski AB Bakanı Egemen Bağış, Çekya Başkan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vit Rakuşan ile Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda karşıladı. Ekip, Türk bayrakları ile karşılanırken çiçekler takdim edildi.

Türk ve Çek halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğini teşkil edildiğini belirten Büyükelçi Egemen Bağış havalimanında şu ifadeleri kullandı:

“Benim için, Prag'daki Türk Büyükelçiliği ekibi ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu için çok duygusal bir anı yaşıyoruz. Bir yandan, birçok hayat kurtardıktan ve birçok kişinin de enkaz altında kaybettiği sevdiklerine ulaşmasına yardım ettikten sonra Türkiye'den sağ salim dönen Çek arama kurtarma ekibi üyelerini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Öte yandan, tarihin en büyük ve en güçlü ikiz mega depremlerinden biri tarafından alınan on binlerce yaşam için gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz. En önemlisi, bu zor günlerde gerçek dostluklarını ve dayanışmalarını gösteren Çek Cumhuriyeti halkına ve hükümetine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bu trajik felaketten birkaç saat sonra, devletimiz tarafından dünyadaki tüm Türk Büyükelçiliklerine başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere yardım talep etme talimatı verildi. Çek Cumhuriyeti'nin Prag ve Ostrava'dan yaklaşık yetmiş deneyimli arama ve kurtarma uzmanını köpekleri ve ekipmanlarıyla birlikte aynı gün görevlendiren ilk ülkeler arasında yer aldığını sizinle paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum.

‘YAPTIKLARINI HAYRANLIKLA TAKİP ETTİK'

Bu kahramanların yaptıklarını umutla, derin bir şükranla ve hayranlıkla takip ettik. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türkiye halkı adına lütfen bu kahraman ekibin her bir üyesine teşekkür etmeme izin verin. Bu vesileyle, depremzedelerin ihtiyaçlarını yakından izledikleri ve yardım elleriyle bize ulaşan Başbakan Fiala, Dışişleri Bakanı Lipavský, İçişleri Bakanı Rakušan, Savunma Bakanı Černochová ve Seçilmiş Cumhurbaşkanı General Pavel'e de teşekkür etmek istiyorum. Hem Çek, hem Türk, hem de uluslararası katkıda bulunan şahıslar ve STK'lar, ihtiyacı olanlara yardım etmek için inanılmaz bir insani çaba gösterdi. Onlara yeterince teşekkür edemeyiz. Bununla birlikte, felaketin yol açtığı hasar herhangi birimizin hayal edebileceğinden daha büyük ve tüm Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın toplamından daha büyük bir alanı oluşturan etkilenen on bir şehirde 15 milyondan fazla mağdur desteğimize ve dayanışmamıza ihtiyaç duymaya devam edecek. Lütfen bunları dualarınız kadar düşüncelerinizde de tutun ve lütfen dayanışmanızı göstermeye devam edin. Kentsel Arama Kurtarma ekibi USAR'a şükranlarımızı ifade etmek için kelimeler yeterli olamaz. Takım liderleri Jan Němeček'e bir buket çiçek sunmak istiyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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