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Çekmecede telefonları gören hırsız hangisini çalacağına karar vermede zorlandı

Çekmecede telefonları gören hırsız hangisini çalacağına karar vermede zorlandı
Çekmecede telefonları gören hırsız hangisini çalacağına karar vermede zorlandı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir cep telefonu satışı yapan iş yerine giren hırsız, çekmecede çok sayıda cep telefonu görünce hangisini çalacağına karar vermede zorlandı. Şahsın o anları güvenlik kamerasına yansırken, kameralardan birinin yönünü değiştirse de diğerine yakalanmaktan kaçamadı. Hırsız çaldığı cep telefonları için yanında şarj kablosunu da ayarlamayı ihmal etmedi.

Çekmecede telefonları gören hırsız hangisini çalacağına karar vermede zorlandı - Tıkla İzle

Antalya'nın Serik ilçesinde cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına takıldı. Merkez Mahallesi'nde cep telefonu tamiri yapan iş yerine gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından camı kırılarak girildi. O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şahıs önce iş yerinin önünde bulunan kameralardan birisinin yönünü değiştirdi. Diğer kameraya yakalanmaktan ise kaçamadı. İş yerine girdikten sonra etrafında çalacak ürün arayan şahıs, bir çekmeceyi açınca çok sayıda telefon gördü. Şahsın hangi telefonu çalacağına karar vermekte zorlandığı görüldü.

Hırsız uzun süre içerde kalarak çaldığı cep telefonu için şarj aleti almayı da ihmal etmedi. Olay sonrası iş yerine sabah saatlerinde gelen iş yeri sahibi, gördüğü manzara sonrası şaşkına dönerken olayı polis ekiplerine haber verdi. Polis olayla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını alarak hırsızın peşine düştü.

Mehmet Demirci

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