Çekmeköy'de 2 kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeş Hasan B. ve Hüseyin B.'nin evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A.'nın gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

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