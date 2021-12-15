Çekmeköy'de 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Yangın, saat 04:45 sıralarında Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde Petek sokakta meydana geldi. Yangın 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan patlama sonrası çıktı. Vatandaşlar patlama sesinin ardından sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan çatıdaki alevler kontrol altına alındı.

Polis ekipleri binada çıkan patlama ile ilgili inceleme başlattı.

Yangının çıktığı sokakta oturan Turan Keser, “Ben sesleri duyarak uyandım ambulans gelecek diye bağırıyorlardı. Bir hanımefendi ve bir kaç beyfendi vardı. O esnada yan binada oturanlar dışarı çıkıyorlardı bende birisi hastalandı sandım.

Dışarı çıkıp baktığımda çatı komple yanıyordu. Yangın giderek de çoğalmaya başladı daha sonra ambulansa ve itfaiyeye haber verildi. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Patlama oldu fakat neden kaynaklandığı belli değil evlerin camları duruyor. Herhangi bir tahribat vermedi ne patladıysa içeride patladı ne olduğunu biz bilmiyoruz.” dedi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu

