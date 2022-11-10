Çekmeköy'de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Olay 23.30 sıralarında Çekmeköy - Şile otobanı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Kocabey yönetimindeki 34 NJ 1172 plakalı hafif ticari araca, sürücüsünün alkollü tespit edilen 35 DAD 17 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yola savruldu. Çarpan otomobil ise olay yerinden süratli bir şekilde kaçmaya çalışırken bariyerlere çarpıp takla attı.

Çarpmanın etkisiyle araç içinden kendi imkanlarıyla çıkan şahıslar olay yerinden kaçtı. Hafif ticari araç içerisinden bulunan bir kişi ise çarpmanın etkisiyle hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edilirken Şile otobanı Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Çekicinin olay yerine gelmesinin ardından kaza yapan araçlar çekiye alınarak otoparka çekildi. Polis ise olay ile ilgili çalışmalarını sürdürürken şahısların arandığı öğrenildi.

İbrahim Furkan Çelik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.