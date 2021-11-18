Çekmeköy'de banyo batarya hırsızlığı kamerada

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri geçtiğimiz günlerde saat 08.30 sıralarında Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesinde bulunan bir iş yerinden 200 adet banyo bataryasının çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayın araçla iş yeri önüne gelen 3 şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Araç plaka bilgisi üzerinden yapılan incelemeler neticesinde olayda kullanılan aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen İ.T, E.L. ve Ö.T. isimli şahıslar Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesinde adresi tespit edilen araç kiralama şirketinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin suç eşyalarını Merve Mahallesinde bulunan ve hurdacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerine 4 bin 605 TL karşılığında sattıkları belirlendi. İş yeri sorumlusu C.A. isimli şahıs da çalışmaların devamında yakalandı. Banyo bataryası çalan şahısların yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden C.A. isimli şahıs hakkında “suç eşyası satın alma” suçundan adli işlem yapıldı. Hırsızlardan İ.T, E.L. ve Ö.T. isimli şahıslar ise iş yerinden hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sevgi Canpolat

