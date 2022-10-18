Çekmeköy'de ‘başımıza taş yağacak' deyimi gerçek oldu

Çekmeköy'ün Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait taş ocağında dün akşam saatlerinde dinamit patlatıldı. Patlamada yakındaki evlerin camları kırıldı, duvarlarda çatlaklar oluştu. Bazı evlerde ise patlama nedeniyle sıçrayan taşlar hasara neden oldu. Mahalledeki caminin kolonlarının da patlamalar nedeniyle çatladığı görüldü. Ocakta yapılan patlamalardan uzun süredir rahatsız olduklarını ve çatlaklar oluşan evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirten mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat





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