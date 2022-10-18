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Çekmeköy'de ‘başımıza taş yağacak' deyimi gerçek oldu

Çekmeköy'de ‘başımıza taş yağacak' deyimi gerçek oldu
Çekmeköy'de ‘başımıza taş yağacak' deyimi gerçek oldu

Çekmeköy'de özel bir şirkete ait taş ocağında dinamit patlatılması sonucu çevredeki bazı evler ve bir caminin kolonları zarar gördü. Çatlaklar oluşan evlerde oturan mahalleli durumdan bir süredir rahatsızlık duyduklarını belirtti. Dinamit patlatılan taş ocağı havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de ‘başımıza taş yağacak’ deyimi gerçek oldu - Tıkla İzle

Çekmeköy'ün Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait taş ocağında dün akşam saatlerinde dinamit patlatıldı. Patlamada yakındaki evlerin camları kırıldı, duvarlarda çatlaklar oluştu. Bazı evlerde ise patlama nedeniyle sıçrayan taşlar hasara neden oldu. Mahalledeki caminin kolonlarının da patlamalar nedeniyle çatladığı görüldü. Ocakta yapılan patlamalardan uzun süredir rahatsız olduklarını ve çatlaklar oluşan evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirten mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

 

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