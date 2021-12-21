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Çekmeköy'de buzlanan yolda 19 araç birbirine girdi, sürücüler yaralandı

Çekmeköy'de buzlanan yolda 19 araç birbirine girdi, sürücüler yaralandı
Çekmeköy'de buzlanan yolda 19 araç birbirine girdi, sürücüler yaralandı

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 sürücü hafif yaralanırken, 6 sürücü de hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşandı.

Çekmeköy’de buzlanan yolda 19 araç birbirine girdi, sürücüler yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Aynı yol üzerinde farklı yerlerde meydana gelen kazalarda 19 araç maddi hasar aldı. 3 sürücü hafif yaralanırken, 6 sürücü de kazayı sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar yoldan kaldırılırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.

Öte yandan 19 aracın karıştığı zincirleme kaza drone ile havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat

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