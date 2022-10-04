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Çekmeköy'de gece kondu alev alev yandı

Çekmeköy'de gece kondu alev alev yandı
Çekmeköy'de gece kondu alev alev yandı

Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı. Gecekondu içerisinde çıkan yangın paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Çekmeköy’de gece kondu alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak sokakta bulunan gecekonduda çıktı. Gecekonduda çıkan yangın etrafta paniğe neden oldu. Ev içerisinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sebebi bilinmezken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatin sonunda yangını güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışmalar yaptı. Yanan gecekondu yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

İbrahim Furkan Çelik
 

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