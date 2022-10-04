Çekmeköy'de gece kondu alev alev yandı

Yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak sokakta bulunan gecekonduda çıktı. Gecekonduda çıkan yangın etrafta paniğe neden oldu. Ev içerisinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sebebi bilinmezken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatin sonunda yangını güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışmalar yaptı. Yanan gecekondu yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

İbrahim Furkan Çelik



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