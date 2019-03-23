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Çekmeköy'de kağıt fabrikasında yangın

Çekmeköy'de kağıt fabrikasında yangın
Çekmeköy'de kağıt fabrikasında yangın

İstanbul Çekmeköy’de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken fabrikadaki kağıt balyalarının yanmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Çekmeköy’de kağıt fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Çekmeköy Sırapınar Maahllesi Beykoz Caddesi üzerinde bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine Yenidoğan, Ömerli ve Bozhane itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan kağıt balyaları da iş makinelerince bölgeden kaldırıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, destelerce kağıt balyasının yanmasıyla maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.  

Metin Başar

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